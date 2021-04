"In normaal seizoen ook te weinig voor play-off 1" en "Wij maken nu ook kans"

Het seizoen van AA Gent is op zijn zachtst gezegd bizar te noemen. Vier coaches, nooit in de top-8 gestaan en plots dan toch nog play-off 2 mogen spelen. Al waren de ambities uiteraard hoger. Hein Vanhaezebrouck wil er nu ook het maximale uithalen.

"We zitten in play-off 2, we zijn zevende geworden. In een normaal seizoen is dat niet voldoende om play-off 1 te spelen, daarvoor hadden we een punt tekort", aldus Vanhaezebrouck na de 2-7 bij Zulte Waregem.

"We hadden meerdere punten meer kunnen hebben, maar dat is het verleden. Nu hebben we gedaan wat we moeten doen. Nu moeten we in play-off 2 het maximale eruit halen."

Play-off 2

"De vier ploegen die play-off 2 spelen hebben allemaal iets. Iedereen maakt nu kans om te winnen, de onderlinge verschillen zijn ook klein. Maar wij dus ook."

"We zullen in play-off 2 nog wel eens zien hoe goed we dan wel degelijk zijn. Ze komen er snel aan, dus we zullen er klaar moeten voor zijn."