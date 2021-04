Leeds pakt een punt tegen Liverpool

Leeds kon vanavond onverwacht een punt pakken thuis tegen Liverpool. Al moesten ze lang wachten op de bevrijdende treffer.

Geen Origi bij Liverpool die nog steeds geblesseerd langs de kant staat. Zijn laatste wedstrijd dateert nu al van 10 maart in de Champions League tegen Leipzig. Bij Leeds stond Pascal Struijk centraal in de defensie. Geboren in Deurne (Antwerpen) en met de dubbele Belgisch/Nederlandse nationaliteit kan genieten op interesse van Martinez om opgeroepen te worden voor de Rode Duivels.

1ste helft

Leeds had het meeste balbezit maar het was Liverpool dat de meeste en de beste kansen afdwong. Dit resulteerde ook in een terechte voorsprong in de 31ste minuut. Mané met het doelpunt en Liverpool kon gaan rusten met een 0-1 voorsprong.

2de helft

Leeds kwam met een andere ingesteldheid terug op het veld na de pauze. Ze controleerden de wedstrijd en kregen verscheidene goede kansen. Toch was het wachten tot de 87ste minuut voor de gelijkmaker op het bord stond. Dit via Diego Llorente.

Zo pakt Leeds een punt thuis tegen Liverpool dat op gelijke hoogte komt met Arsenal op de 9de plaats. Liverpool blijft 6de met al 21 punten achter leider Manchester City.