🎥 Ook Chelsea-fans komen met statement tegen Super League en kamperen voor Stamford Bridge

In Engeland lijkt wel iedereen tegen de Super League te zijn, op de eigenaars van de zes deelnemende clubs na dan. Gisteren kwamen Liverpool-supporters naar Anfield Road en ze hingen spandoeken uit om hun ongenoegen te uiten met de beslissing om in een gesloten Super League te stappen.

Dinsdag zijn de supporters van Chelsea aan de beurt om zich te kanten tegen de Super League. Enkele uren voor aanvang van het Premier League-duel tussen Chelsea en Brighton troepten enkele honderden supporters samen (niet corona-proof) voor het stadion met spanddoeken en zangkoren tegen de Super League.

🚨 | #CFC fans are gathering in numbers at Stamford Bridge as they protest against the proposed European Super League ahead of Chelsea's clash with Brighton tonight. pic.twitter.com/7PIUBRW9Ep