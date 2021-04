Wat een ongelofelijke statistieken van Lionel Messi in het shirt van Barcelona

Dat de 33 jarige Argentijn nog niet versleten is liet hij dit weekend nog maar eens zien in de finale van de Copa del Rey tegen Athletic de Bilbao. Mede dankzij zijn 2 doelpunten won Barcelona met 4-0. Deze doelpunten zorgden ineens voor dat hij nu al 13 seizoen op rij 30 of meer doelpunten heeft gemaakt in het shirt van Barcelona.

30 - Lionel Messi 🇦🇷 has scored 30+ goals in each of his last 13 seasons for @FCBarcelona in all competitions:



2009 - 38

2010 - 47

2011 - 53

2012 - 73

2013 - 60

2014 - 41

2015 - 58

2016 - 41

2017 - 54

2018 - 45

2019 - 51

2020 - 31

2021 - 31



Ace. pic.twitter.com/0ua8l5OApd