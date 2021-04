Ajax laat thuis punten liggen

Ajax staat overtuigend aan de leiding in de Eredivisie, maar vanavond tegen Utrecht liep het toch niet zo vlot. De Amsterdammers bleven in eigen huis steken op een 1-1 gelijkspel.

Ajax won afgelopen weekend de beker in Nederland tegen Vitesse. De Amsterdammers staan ook in de Eredivisie op kop. Utrecht kon Ajax toch op een 1-1 gelijkspel houden in de Johan Cruijff ArenA.

Simon Gustafson bracht de bezoekers 0-1 voor via een strafschop. Ajax kon in de 70ste minuut op gelijke hoogte komen dankzij Edson Álvarez. 1-1 was de eindstand.

In de rangschikking verandert er niet veel voor Ajax. De afstand met eerste achtervolgers PSV en AZ bedraagt nog 12 punten.