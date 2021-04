Ex-Rode Duivel Sébastien Pocognoli stopt na 17 jaar met voetballen

Sébastien Pocognoli stopt met voetballen. De verdediger heeft het nieuws zelf bekendgemaakt via Twitter. Pocognoli is een ex-Rode Duivel en hij speelde meer dan 150 matchen voor Standard.

Sébastien Pocognoli houdt het na 17 jaar voor bekeken. De ex-Rode Duivel kwam dit seizoen nog uit voor Union, maar daar speelde hij slechts 2 wedstrijden. Hij speelde in het verleden onder meer voor Standard en KRC Genk en hij speelde ook 13 wedstrijden voor de hoofdmacht van de nationale ploeg.

"Na 17 jaar mijn kinderdroom te hebben verwezenlijkt, vind ik dat het tijd is om te stoppen.

Het is nooit makkelijk om zo'n lang hoofdstuk af te sluiten, maar mijn hoofd en mijn lichaam zeggen mij dat het tijd is. Mijn hart is dankbaar voor alles", schreef Pocognoli op Twitter.