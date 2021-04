Belgen in het buitenland: Foket en uitgesloten Faes verliezen van Marseille, Bornauw boekt cruciale zege

Op deze vrijdagavond kwamen drie Belgen in actie op de Europese velden met Foket, Faes en Bornauw. Thomas Foket en Wout Faes namen het in de Ligue 1 met Reims op tegen Marseille. Bornauw ging in de Bundesliga met Köln op bezoek bij Augsburg.

Met Wout Faes en Thomas Foket had de helft van de verdediging van Stade Reims tegen Marseille de Belgische nationaliteit. Na het openingsdoelpunt van Mbuku zag het er voor hen ook goed uit. Payet en Milik zorgden er echter voor dat het nog voor rust van 1-0 naar 1-2 ging.

Het meest negatieve moment moest voor Wout Faes dan nog komen. Met ruim twintig minuten op de klok moest hij naar de kant met een tweede geel. Net voor het halfuur was de ex-speler van KVO al eens in het boekje gegaan. Met tien man was het onbegonnen werk voor Reims om de scheve situatie nog recht te trekken. Payet maakte zijn tweede van de avond (1-3) en stelde zo de zege voor Marseille veilig.

In Duitsland was er wel Belgisch succes, want Bornauw ging met Köln winnen in Augsburg met 2-3. Bornauw stond de hele wedstrijd tussen de lijnen bij de bezoekers, die na ruim een halfuur al leidden met 0-3. In de tweede helft werd het nog spannend. Köln gaf de driepunter echter niet meer weg en staat nu alleen op een barrageplaats. Het nadert bovendien tot op één punt van een veilige plek.