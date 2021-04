Franse topspits wil terugkeren in nationale selectie

Karim Benzema is niet meer geselecteerd geweest voor de Franse nationale ploeg sinds 2015. Dat heeft te maken met de sextape-affaire van Mathieu Valbuena.

Bij elke selectie van Didier Deschamps wordt er over hem gepraat: Karim Benzema. Door de jaren heen werd er minder en minder serieusover gepraat omdat het duidelijk leek dat de spits van Real Madrid nooit zou terugkeren bij de Fransen. Volgens een van zijn adviseurs, Karim Djaziri, heeft Benzema de hoop nog steeds niet opgegeven.



"Natuurlijk wil hij terugkomen bij het Franse team, daar wacht hij al zes jaar op", zei Djaziri, zijn voormalige zaakwaarnemer, bij RMC Sport. "Karim houdt te veel van voetbal om daar niet op te hopen", voegde hij er nog aan toe. In 2017 had Benzema Djaziri gevraagd om de voorzitter van de Franse voetbalbond, Noël Le Graët, op te bellen. Hij wou een ‚Äč‚Äčbijeenkomst organiseren om de plooien glad te strijken. "Le Graët wilde deze bijeenkomst niet. Didier Deschamps? We weten niet eens of hij het weet". Karim Djaziri denkt dat het op de zwarte lijst zetten van Benzema een beslissing zou zijn van de Franse coach: "Als Didier een probleem heeft, belt hij iemand om het op te lossen. Hij nam spelers die zijn familie beledigden in het verleden mee, hij heeft al veel erger vergeven", maakt Djaziri duidelijk.