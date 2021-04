De koppigaards van de Super League: Real en Barça kregen 60 miljoen meer dan de rest

Na het uit de doeken doen van een Europese Super League, kwam er direct een hele hoop kritiek uit voetballand. Negen van de twaalf clubs trokken zich terug, en Juventus achtte het idee onhaalbaar na het afhaken van de andere clubs. Alleen Spaanse grootmachten FC Barcelona en Real Madrid bleven achter het project staan, niet onlogisch zo blijkt achteraf…

Real en Barça zouden namelijk 60 miljoen meer krijgen dan de andere oprichtende clubs. Dat meldt Der Spiegel, die het oprichtingsakkoord van de Europese Super League konden inkijken.

Wat nog opviel in het document: Inter Milan, AC Milan en Atletico Madrid kregen minder dan de andere oprichtende clubs. Het akkoord bevestigt ook de uitnodigingen van: PSG, Bayern München en Borussia Dortmund, die echter nooit ingingen op het voorstel.

Excerpts from the #SuperLeague contract: Barca & Real were set to receive additional 60m€ each. Inter, Milan, Dortmund & Atlético were supposed to receive less than everyone else. Clubs were to exclusively broadcast live games. More:https://t.co/JvYuURviFD @derspiegel @Rafanelli pic.twitter.com/9v9lM6HlQq