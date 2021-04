Dortmund wint belangrijke match met oog op Champions Leagueticket: 2 Belgen vallen in

Borussia Dortmund heeft een belangrijke overwinning behaald op het veld van VFL Wolfsburg. Wolfsburg, de ploeg van Koen Casteels, staat in de top 4 en die levert een rechtstreeks Champions Leagueticket (CL) op. Voor Dortmund is deze zege goud waard in de slag om een CL-ticket.

De ploeg van Rode Duivels: Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier wist vanmiddag met 0-2 te gaan winnen op verplaatsing bij Wolfsburg. Erling Haaland kon 2 keer scoren tegen Koen Casteels. Door deze zege komt Dortmund op de 5de plaats en staat het op 2 punten van Wolfsburg. Auswärtssieg! Ist das wichtig! pic.twitter.com/7m0xWSyc3H — Borussia Dortmund (@BVB) April 24, 2021 Dortmund is aan een minder seizoen bezig in de Bundesliga, het was te zwak om Bayern München het vuur aan de schenen te leggen in de titelstrijd en bovendien staat het momenteel niet op een plaats die recht biedt op een Champions League-deelname. Dankzij deze zege maakt Dortmund daar nog kans op. 👀 We move! Optimistisch bleiben. pic.twitter.com/Ynp98QSsLa — Borussia Dortmund (@BVB) April 24, 2021