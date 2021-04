Haaland breekt nieuw record

Erling Haaland heeft een nieuw record beet. Hij is de speler met het meeste Bundesliga goals voor zijn 21ste verjaardag. Hij zit momenteel aan 38 goals in 41 Bundesligawedstrijden.

Erling Haaland heeft vandaag 2 keer gescoord in de 0-2 zege van Borussia Dortmund op bezoek bij VFL Wolfsburg. Hij zit nu aan 38 doelpunten in 41 Bundesligawedstrijden sinds zijn komst naar Dortmund. Nog nooit heeft een speler meer Bundesligadoelpunten gemaakt voor zijn 21ste verjaardag.

Haaland blijft scoren en staat bij veel ploegen op het verlanglijstje. Het is nog afwachten of dat Haaland volgend jaar in de Duitse competitie speelt.