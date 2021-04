Leon Bailey toont zijn ex-ploeggenoten hoe ze moeten scoren in de bekerfinale

Ex-Racing Genk speler, Leon Bailey, was wederom heel belangrijk voor Leverkusen vandaag met één doelpunten en één assist.

Leverkusen doet nog volop mee voor een plek in de Bundesliga die recht geeft op Europees voetbal. Dan moesten ze wel winnen tegen rechtstreeks concurrent Eintracht Frankfurt.

Het was lang wachten op doelpunten maar het wachten werd beloond. In de 70ste minuut opende Bailey de score. Prachtige afwerking van ex-speler van Racing Genk

🇯🇲 | Leon Bailey duikt op aan de tweede paal en opent de score voor Leverkusen. 👌 #B04SGE pic.twitter.com/ihQNju5Wpo — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 24, 2021

Het was 10 minuten wachten tot Bailey met een assist Alario liet scoren en zo de stand op 2-0 bracht. Silva kon voor Eintracht Frankfurt nog tegenprikken in de 90ste minuut maar nog geen minuut later stond de 3-1 eindstand op het bord dankzij een doelpunt van Demirbay.

Bayer Leverkusen blijft zo op de 6de plek staan met 4 punten voorsprong op Union Berlin. Eintracht Frankfurt verloor belangrijke punten maar blijft wel 4de in de Bundesliga.