In de Serie A laten ze de démarche van hun 'grote 3' niet zomaar passeren: elf clubs vragen sanctie

De Serie A-clubs die niet betrokken waren bij de Super League laten de démarche van drie van hen niet zomaar blauw-blauw. Elf clubs hebben een brief geschreven naar de voorzitter van de Serie A, Paolo Dal Pino, en willen een sanctie.

De elf willen een duidelijk signaal, want ze vrezen dat de plannen om de Super League op te doeken maar tijdelijk zijn. Ze verwachten een nieuwe poging... AS Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma en Cagliari willen een sanctie omdat de drie ‘door in het geheim te handelen het Italiaanse voetbal beschadigd hebben’.

“Tot op heden hebben ze formeel nog niet medegedeeld dat ze zich terugtrekken. Daardoor bestaat nog altijd de mogelijkheid dat er een nieuwe poging wordt gedaan om de Super League op te starten. Dat zou onaanvaardbaar zijn", klinkt het in de brief.