RB Leipzig stelt titelfeest Bayern München nog even uit

Dat de titel weer naar Bayern München gaat staat zo goed als vast, het is alleen afwachten wanneer het officieel is. Bayern liet gisteren na om de titel te pakken door te verliezen op bezoek bij Mainz. Het kon nog steeds deze speeldag kampioen worden als RB Leipzig verloor van Stuttgart. RB Leipzig wist te winnen van Stuttgart dus Bayern zal minstens moeten wachten tot de volgende speeldag om kampioen te spelen.

A dominant performance means these three points are staying in Leipzig! 🔥



🔴⚪ #RBLeipzig #RBLVfB pic.twitter.com/hT5bVlffKC