Rode Duivel verdedigt José Mourinho na ontslag

José Mourinho werd deze week ontslagen bij Tottenham. Velen beweerden dat de kloof tussen de spelers en de Portugese trainer zeer groot was, maar Toby Alderweireld verdedigt zijn ex-coach.

José Mourinho had enkele vreemde opmerkingen gemaakt over Toby Alderweireld na zijn terugkeer bij de selectie na de interlands. Hij beweerde dat de Rode Duivel niet had kunnen trainen omdat hij te laat terug was, maar op de sociale media van Tottenham was te zien dat hij wel op het trainingsveld stond. Na deze vreemde uitspatting en het ontslag heeft Alderweireld nog steeds respect voor Mourinho. "Iedereen vond het jammer dat hij niet langer onze coach was. Het was een verrassing voor iedereen", vertelde hij in The Guardian.



"We moeten zijn carrière en zijn kwaliteiten respecteren. Helaas hebben we niet de resultaten behaald waar we samen op hoopten, maar nogmaals, we zijn hem respect en dank verschuldigd", aldus Alderweireld. "Hij heeft iedereen zeker en vast beter gemaakt. Ik begrijp dat sommige mensen willen geloven dat het niet goet zat in de kleedkamer, maar niets is minder waar. Iedereen gaf 100% om de gang van zaken te veranderen".