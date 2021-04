Antwerp heeft al opvolger uit de Belgische competitie voor Vercauteren op het oog indien die er de brui aan geeft

De situatie bij Antwerp is allesbehalve duidelijk. Niet in de spelersgroep, maar ook niet in de technische staf. De kans dat Frank Vercauteren zelf vertrekt, is immer reëel. Antwerp moet dan ook noodgedwongen een reservelijstje opstellen.

De situatie van Vercauteren is algemeen bekend. Zijn gezin zit nog in Rusland en vrouw, kind en schoonmoeder geraken voorlopig niet in België. Als dat niet opgelost raakt dan is de kans groot dat Vercauteren straks er zelf de brui aan geeft en naar Rusland trekt. Maar Antwerp heeft wel al een vervanger op het oog. Dit seizoen maakte Alexander Blessin heel wat indruk met KV Oostende. Hij zou volgens HLN heel hoog op het lijstje staan. De jonge Duitser miste met het bescheiden KVO op het nippertje nog play-off 1, maar dat is al een hele prestatie.