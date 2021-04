Jonge Nederlander, die eerder al werd gelinkt aan een transfer naar Club Brugge, is op weg naar de Serie A

Joey Veerman zou een spraakmakende transfer kunnen maken. De jonge Nederlander is op dit moment nog aan de slag voor Heerenveen, maar hij zou in de belangstelling staan van Atalanta Bergamo.

Joey Veerman werd al eens gelinkt aan een transfer naar Club Brugge, maar nu zou de Nederlander op weg zijn naar de Serie A. De 22-jarige Veerman zou volgens Il Corriere dello Sport op weg zijn naar Atalanta Bergamo.

Veerman is aan een uistekend seizoen bezig in de Eredivisie. De defensieve middenvelder was al goed voor 7 doelpunten en 9 assists in 28 wedstrijden en kan ook op heel wat interesse rekenen van de Nederlandse topclubs.