Einde nabij voor De Kuip? Feyenoord zet stap vooruit richting nieuw stadion

Feyenoord is al een tijdje bezig met de ontwikkeling van een nieuw stadion. Vandaag hebben ze een grote stap in de goede richting gezet.

Feyenoord liet de afgelopen periode een haalbaarheidsstudie uitvoeren om te bekijken hoe rendabel een nieuw stadion zou zijn voor de club. Uit dat rapport blijkt dat de club er 7,5 miljoen euro op vooruit zou gaan in het eerste seizoen in het nieuwe stadion. Dat horen de Rotterdammers natuurlijk maar al te graag. Ze gingen akkoord en nu zijn er nog slechts twee zaken die op orde moeten worden gebracht voor de bouw van het nieuwe stadion. De laatste 15% van de financiering van het stadion en een akkoord over de bouwkosten dient nog te worden bereikt. Als alles goed gaat zou het nieuwe stadion er tegen 2025 moeten staan.

Het nieuwe stadion zou komen in Rotterdam-Zuid, niet de mooiste streek van Rotterdam. Ze willen Rotterdam-Zuid ontwikkelen door het plaatsen van het stadion, nieuwe woningen, winkels en uitgaangelegenheden. Dat project heet Feyenoord City. De kosten voor dat project worden geraamd op anderhalf miljard euro.

Einde aan De Kuip?

Als de bouw van het nieuwe stadion doorgaat zal het legendarische "De Kuip"-stadion verdwijnen. Dat stadion werd 84 jaar geleden ingehuldigd. Het is inmiddels de vierde keer dat de kans reëel is dat het stadion gesloopt wordt. Tijdens Wereldoorlog II was er een grote nood aan staal. Staal was de kern van het stadion en dus was het slopen een mogelijkheid. In 1984 wou Nederland de Olympische Spelen van 1992 naar hun halen. Er was sprake van een nieuw Olympisch Stadion op de plaats van De Kuip, maar dat kwam er niet. De derde keer dat het stadion bijna werd afgebroken was in de jaren negentig. Er werd toen betonrot en erosie vastgesteld. Uiteindelijk werd het stadion gerenoveerd en was dat probleem van de baan. De vierde bedreiging voor De Kuip lijkt de fatale te gaan worden.

Het stadion heeft een zeer rijke geschiedenis. In totaal werden er tien Europese finales gespeeld. Verder werden er ook drie groepswedstrijden, een kwartfinale en de finale van het EK 2000 gespeeld. In de finale won Frankrijk met 2-1 van Italië. Ook buiten het voetbal vonden er grootse evenementen plaats. Bob Dylan, Prince, The Rolling Stones, Metallica, U2, Michael Jackson, David Bowie, Madonna,... traden allemaal op in dit legendarische stadion.