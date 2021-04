FC Barcelona 350 miljoen (!) in schulden na Super League, en is op zoek naar nieuwe inkomstbronnen

Barça heeft een financiële put van 350 miljoen. Door het vet contract van superster Lionel Messi en de coronapandemie gaat het niet top qua geldgewin bij de Spaanse topclub. De bedoeling van Laporta was om de schulden weg te werken door middel van de Super League.

De Super League zal er naar alle waarschijnlijkheid niet komen, en dus moet Barça op zoek naar nieuwe inkomstbronnen, dat meldt ESPN. En dat liefst zo snel mogelijk ook. Zeker als je weet dat Barça overweegt om eventueel Neymar terug te halen, en ook zelfs het Noors toptalent Haaland wil toevoegen aan de kern. Als de mannen uit Barcelona die transfers willen verwezenlijken, moeten ze nog veel sparen…

