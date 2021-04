OFFICIEEL: Mbaye Leye verlengt contract en blijft ook na dit seizoen trainer van Standard

Mbaye Leye zal ook na dit seizoen aan het roer blijven als trainer van Standard. De Rouches hebben deze ochtend zelf het nieuws bekendgemaakt dat het contract van Leye werd verlengd.

Standard en Mbaye Leye hebben besloten om de samenwerking verder te zetten. Op de website van de Rouches is te lezen dat Leye helemaal binnen het huidig sportief project van Standard past en dat hij de waarden “Passion – Fierté – Ferveur” hoog in het vaandel draagt.

Het seizoen van Standard is nog niet afgelopen, want de club zal nog in actie komen in play-off 2. Met Mbaye Leye haalde Standard ook de bekerfinale, maar daarin werd met 1-2 verloren van KRC Genk. Het is niet duidelijk voor hoe lang Leye heeft bijgetekend.