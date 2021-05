Rode Duivel geeft knappe assist in belangrijke wedstrijd

Atletico Madrid speelt momenteel op het veld van Elche.

Op dit moment is Atletico Madrid aan een zeer belangrijke wedstrijd bezig op het veld van Elche. Ook voor de thuisploeg is dit een zeer belangrijke wedstrijd, want momenteel staan ze op een degradatieplaats. Na de pijnlijke nederlaag van vorige week op het veld van Bilbao heeft Atletico de drie punten nodig om aan de kop van het klassement te blijven.

Bij de rust staat Atletico 0-1 voor. In de 23ste minuut maakte Carrasco een knappe versnelling, legde de bal goed terug op Llorente die de bal tegen de netten knalde. Voor de rest van de eerste helft was Atletico de dominante ploeg. Met 63% balbezit en acht kansen spelen ze overduidelijk beter dan Elche, dat nog geen echte kansen kon creëren, maar bij zo een krappe voorsprong weet je maar nooit.