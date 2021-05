Club Brugge mist basispion tegen Anderlecht

Club Brugge speelt morgen zijn eerste wedstrijd in de Champions' play-offs. Ze starten met een wedstrijd in eigen huis tegen Anderlecht.

Club Brugge maakte zonet zijn selectie bekend voor de wedstrijd van morgen tegen Anderlecht. Ze zullen morgen geen beroep kunnen doen op Clinton Mata. De sterkhouder op rechtsachter pakte in de laatste wedstrijd van de reguliere competitie zijn vijfde gele kaart van het seizoen en zal daardoor de eerste wedstrijd van de Champions' play-offs vanuit de tribune moeten beleven.

Verder kan Club Brugge ook niet rekenen op Frederico Ricca en Éder Balanta. Ricca speelde zijn laatste minuten voor Club in de verloren kwartfinale van de beker tegen Standard. Sindsdien heeft hij last van zijn achillespees. Balanta is dit seizoen niet veel meer dan een invaller bij Club Brugge. Blauw-Zwart zal net als in de laatste wedstrijd van de reguliere competitie tegen Moeskroen geen beroep kunnen doen op de defensieve middenvelder. Voor de rest is iedereen fit.