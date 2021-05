Pogba wil absoluut Champions League winnen: "Zien of dat mogelijk is bij United of andere club"

Paul Pogba is razend ambitieus en wil ooit de Champions League winnen in zijn carrière. Maar is dat wel mogelijk met zijn huidige club Manchester United? Pogba en United lagen er dit seizoen weer vroeg uit in het Europese kampioenenbal, ze kwamen niet verder dan de poulefase.

Het niet winnen van de Champions League steekt bij Pogba. Sinds hij in 2016 de overstap naar Manchester heeft gemaakt, zijn de Engelsen nog niet eens dicht geweest bij het winnen van het kampioenenbal. Ook de Premier League wonnen ‘The Red Devils’ niet sinds het arriveren van de Fransman.

Is het wel mogelijk voor Paul Pogba om met Manchester United de Champions League te winnen? Zijn manager, Mino Raiola, zei het volgende in een interview met AS: “Het doel van Paul is om titels te pakken en de Champions League te winnen, we zullen zien of dat mogelijk is bij United of een andere club”, aldus de manager van Pogba.

De Fransman zijn contract loopt in 2022 af bij Man U. Als ze in Manchester nog een groot bedrag willen voor de middenvelder, en zijn contract niet verlengd wordt, verkopen ze hem best de eerstvolgende transferperiode. Afwachten dus wat er met Paul Pogba gebeurt.