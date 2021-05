Straf! Feyenoord-talent stopt met voetballen om dokter te worden

De Mooij stopt op 19-jarige leeftijd met profvoetbal. De Nederlander had een profcontract bij Feyenoord maar besluit nu dus om te stoppen met voetballen om zich volledig te kunnen focussen op zijn studies als dokter.

Je hoort het niet vaak: een tiener met een contract als profvoetballer die besluit om te stoppen. Toch deed Splinter De Mooij dat. De Nederlandse middenvelder was een vaste waarde in de beloftenploeg van Feyenoord, maar besluit nu toch voor dokter te gaan, een andere droom van hem schrijft de tiener op zijn Instagram.

“Toen ik in 2013 werd gescout door Feyenoord en later mijn eerste profcontract tekende kwam mijn droom om profvoetballer te worden uit. Na 7 geweldige jaren bij Feyenoord heb ik vandaag Feyenoord laten weten de club te zullen verlaten om mijn tweede droom waar te gaan maken namelijk om arts te worden. In september van dit jaar start ik met mijn studie geneeskunde. Bedankt Feyenoord, de staf van Feyenoord Academy en Key Sports voor de prachtige opleiding en begeleiding die ik van jullie heb gekregen. En voor mijn teamgenoten: dank voor de vriendschappen en alles wat we samen hebben meegemaakt”, aldus Splinter De Mooij.