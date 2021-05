Wat valt er te verdienen in die nieuwe 'Conference League'? Het zijn alvast geen peanuts

In de Europe play-offs spelen ze enkel nog voor een ticket voor de Conference League, de nieuwe competitie van de UEFA. Matchen in het midden van de dag, onaantrekkelijke tegenstanders... Maar er valt wel iets mee te verdienen.

De winnaar van play-off 2 komt in de tweede voorronde van de Conference League terecht. Volgens HLN zou kwalificatie voor de groepsfase zo’n 3 miljoen opleveren. Een gewonnen wedstrijd brengt waarschijnlijk 450.000 euro op. Een gelijkspel 150.000 euro.

In de huidige Europa League is dat 2,9 miljoen voor de groepsfase, 570.000 euro voor winst en 190.000 voor een gelijkspel. Belgische clubs kunnen er dus goed in boeren. “Clubs in de Conference League met een hoge coëfficiënt – en dat zal doorgaans het geval zijn voor de Belgische clubs – en die er goed presteren, zullen altijd evenveel of zelfs meer verdienen dan mochten zij even goed doen in de huidige Europa League", aldus Michael Verschueren, lid van het ECA.