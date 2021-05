🎥 Romelu Lukaku viert de titel van Inter in de straten van Milaan

Het is Inter gelukt. Door het gelijkspel van Atalanta deze middag is de Italiaanse topclub namelijk zeker van de titel in de Italiaanse competitie. Het is de 19de titel in de geschiedenis van de club.

Inter viert feest! Na elf jaar wachten won de club haar negentiende titel in haar geschiedenis dankzij het gelijkspel van Atalanta tegen Sassuolo op zondag. Veel fans stroomden naar Milaan om de langverwachte titel te vieren. Ook Romelu Lukaku vierde de titel in de straten van Milaan. Live op Instagram mengde de speler zich onder de fans om zijn eerste titel met de Italiaanse club te vieren. #Lukaku festeggia per le strade di Milano: "Forza Inter amico mio"



Un tifoso gli grida "sei un Dio".



"Grazie Bro. Campione, campione!!!!" ⚫️🔵🇮🇹



#IMInter #IMScudetto #ForzaInter #FCInter1908 pic.twitter.com/x2D4OhEr0u — Fcinter1908 (@fcin1908it) May 2, 2021 Dit seizoen is Big Rom één van de uitblinkers geweest bij Inter. In 33 wedstrijden in de Serie A heeft hij 21 doelpunten gemaakt en negen assists gegeven. De Rode Duivel is ook de meest beslissende speler in het elftal van Inter.