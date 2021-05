'Anderlecht wil nieuwe rechtsachter wel degelijk uit Italiaanse handen houden' - ook sportief verantwoordelijke reageert

RSC Anderlecht wil deze zomer als het even kan toch enkele koopjes doen op de transfermarkt. Daarbij zou het uitgekomen zijn in Zweden.

Anderlecht zou volgens Zweedse bronnen namelijk zijn oog hebben laten vallen op Alexander Jallow, een 23-jarige rechtervleugelverdediger van IFK Göteborg.

Die interesse werd ondertussen ook bevestigd door onder meer Aftonbladet, een grote krant in het land. En tegen Fotbollskanalen heeft de sportief directeur van de ploeg ook gereageerd: "Ja, er is interesse in hem. Maar zolang we geen concreet bod hebben, is het moeilijk iets te zeggen", aldus Pontus Farnerud.

1 miljoen euro?

Paars-wit is wel niet de enige ploeg die wel wat ziet in de Zweed, die nog tot december 2023 onder contract ligt en dus niet zomaar gratis weg kan.

Ook Torino en Sampdoria zouden hem willen. Anderlecht zou wel dichtbij een concreet bod staan op de speler, die volgens Transfermarkt een marktwaarde van zo'n 700.000 euro zou hebben. De club zou mikken op een klein miljoen euro.