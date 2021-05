Zaakwaarnemer reconstrueert transfer van Neymar van Barça naar PSG: "Het was simpelweg bizar"

In 2016 verhuisde Neymar van FC Barcelona naar PSG. Wagner Ribeiro was de zaakwaarnemer die destijds voor de Braziliaanse flankaanvaller moest onderhandelen. Hij klapt uit de biecht over de transfer.

PSG stortte uiteindelijk 222 miljoen euro op de rekening van FC Barcelona. Vijf jaar na datum is Neymar nog steeds de duurste voetballer aller tijden. Wagner Ribeiro is vandaag nog steeds onder de indruk van de mogelijkheden van de Franse grootmacht. “In de zomer van 2016 spraken we met PSG af op Ibiza”, aldus de zaakwaarnemer in L’Equipe. “Ik was zelf aanwezig met Neymar en zijn vader. PSG werd vertegenwoordigd door eigenaar Nasser Al-Khelaifi en toenmalig sportief directeur Olivier Létang.” PSG wou absoluut niet dat de onderhandelingen openbaar werden gevoerd. “We spraken af op de bovenste verdieping van een hotel. We moesten ons zelfs verstoppen om ervoor te zorgen dat niemand een foto kon maken.” “Al-Khelaifi deed Neymar meteen een fantastisch aanbod. Op dat moment kreeg hij elf miljoen euro per jaar bij Barça. PSG wou dat meer dan verdubbelen en zelfs 26 miljoen euro per jaar aanbieden. De onderhandelingen verliepen vlot.” Hotelketen “Uiteindelijk vroeg ik veertig miljoen euro”, lacht Ribeiro. “Al-Khelaifi liet weten dat hij het zou overwegen. Hij dacht er zelfs over na om een deel van dat bedrag te geven via een hotelketen op de naam van Neymar. Het was simpelweg bizar.”