Binnenkort een overname bij Arsenal? Thierry Henry bevestigt zijn betrokkenheid bij het project

De eigenaar van Spotify heeft gezegd dat hij bereid is om Arsenal te kopen. De baas van het toonaangevende bedrijf heeft de steun van Arsenal-legendes Thierry Henry, Patrick Vieira en Dennis Bergkamp.

Thierry Henry werd maandagavond geïnterviewd in het programma Monday Night Football van Sky Sports en zei dat hij betrokken zou zijn bij een mogelijke overname van Arsenal door Daniel Ek, hoewel meerderheidsaandeelhouder Stan Kroenke niet wil verkopen.

"Daniel Ek heeft al contact opgenomen met de Kroenkes en heeft hen al verteld dat hij het geld bij elkaar heeft om ervoor te zorgen dat hij een goed bod kan doen. Ze moeten nu luisteren. Veel mensen hebben laten weten dat ze willen dat de eigenaar vertrekt. We proberen een oplossing te vinden waarbij de fans worden betrokken en het DNA van de club wordt hersteld. Nu moet er een discussie komen", aldus Henry.

"Eén ding wil ik herhalen. Daniel zal niet weggaan. Hij zal er zijn om te zien of ze willen verkopen. Het gaat heel lang duren. We weten wat we willen doen, maar eerst moeten we ervoor zorgen dat we het kunnen overnemen," zei de topscorer aller tijden van de Londense club.

Daniel Ek zou binnenkort een bod van ongeveer 2 miljard euro kunnen doen bij Stan Kroenke.