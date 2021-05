Johan Derksen haalt uit naar Ajax: "Ze konden er heel goed onderuit! En nu goedkoop scoren!"

Ajax vierde afgelopen weekend zijn titel. Zo'n 12.000 supporters stroomden samen, ondanks de coronamaatregelen. Velen van hen respecteerden de mondmaskerplicht niet en van social distancing was er al helemaal geen sprake. Bij Veronica Inside ging Johan Derksen los.

De spelers en trainers van Ajax gingen op een verhoog staan en zetten het feestje nog wat meer in lichterlaaie. "Mijn chauffeur Sandra is vorig jaar geopereerd aan slokdarmkanker. Nu zegt een man van het Academisch Ziekenhuis in Groningen, waar zij geopereerd is, op de radio dat er zoveel covidpatiënten uit het westen zijn die in het noorden worden behandeld, dat slokdarmkankeroperaties worden uitgesteld. Hartoperaties worden uitgesteld, omdat ze alleen maar met covidpatiënten bezig zijn", klonk het kwaad bij Derksen.

"Die twaalfduizend die daar burgerlijk ongehoorzaam zijn, hebben totaal geen begrip voor de situatie en het welzijn van het hele land. Het is eigenlijk misdadig wat ze doen. En over die supporters, die zich laten leiden door onderbuikgevoelens, wil ik niet zo moeilijk doen."

"Maar dat Ajax, Van der Sar, de trainer en het bestuur dat toestaan en het spel meespelen… Ze zeggen dat ze er niet onderuit konden, maar je kon er heel goed onderuit. Dan hadden ze voor Nederland een goede beurt gemaakt. En nu goedkoop scoren. Echt goedkoop scoren."