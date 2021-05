Romelu Lukaku deelt sneer uit aan Zlatan Ibrahimovic: "De koning van Milaan"

In de Milanese derby gng het er heftig aan toe tussen Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic. Nu Inter kampioen is, heeft Lukaku de kans gegrepen om de Zweed terug te pakken. Ibrahimovic vindt zichzelf namelijk de god van Milaan, maar Lukaku geeft die naam nu aan zichzelf.

"De echte God heeft de koning gekroond. Buig nu maar. De koning van Milaan", schreef Romelu Lukaku op Twitter.

The real god ✝️

has crowned the king!

Now bow down



Il nostro dio ✝️ ha incoronato i Re!

Ora inchinatevi!



King of Milano 😉👑 pic.twitter.com/n0gAiYWFTp