Marcelo moet niet 'bijzitten' en Real Madrid heeft nog goed nieuws in aanloop naar clash met Chelsea

Real Madrid staat in de beslissende fase van het seizoen quasi op volle sterkte. Eden Hazard toont glimpsen van zijn kunnen en voor de Champions League-clash tegen Chelsea had de Koninklijke ook goed nieuws over vier spelers.

Sergio Ramos, Ferland Mendy, Fede Valverde én Marcelo zijn allemaal geselecteerd voor de clash tegen Chelsea in de halve finale van de Champions League van woensdagavond. Ramos en Mendy waren geblesseerd, Valverde had een coronabesmetting opgelopen en Marcelo moest normaal gezien gaan bijzitten op de verkiezingen. De Braziliaanse verdediger meldde zich vandaag op het stembureau, maar mag direct mee afreizen. Ramos kwakkelt al maanden met blessures, maar is nu fit genoeg bevonden om in elk geval mee te reizen naar Londen. Mendy is hersteld van een kuitkwetsuur en Valverde heeft inmiddels negatief getest op COVID-19.





