Courtois is héél direct en spreekt over einde als Rode Duivel: "Ik ga in de toekomst geen drie of vier weken extra voetballen om vervolgens uitgeschakeld te worden in de achtste finales"

Romelu Lukaku sprak al meermaals over een afscheid bij de Rode Duivels. Ook Thibaut Courtois denkt eraan om vroeger te stoppen als international. Hij heeft zelfs een concreet plan in gedachten.

“Het staat voor mij al vast dat ik zal stoppen als international vooraleer ik stop in clubverband”, valt Thibaut Courtois bij Sport/Voetbalmagazine met de deur in huis. Onze nationale nummer één denkt in dat geval aan een afscheid bij de Rode Duivels in 2024 of 2026.

Maar er hangt ook een extra voorwaarde aan vast. “Nu hebben we een ploeg die voor winst gaat op de grote toernooien. Maar ik ga in de toekomst geen drie of vier weken extra voetballen om vervolgens uitgeschakeld te worden in de achtste finales. Daar is niets aan.”