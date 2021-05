Ook uit Amerika lof voor Lukaku: "Hier heeft Romelu zoveel opofferingen voor gedaan, Champions League volgend doel"

Romelu Lukaku staat vanaf nu bekend als kampioenenmaker. 'A big deal', zouden ze in Amerika zeggen. Dat zeggen ze ook, tenminste bij Roc Nation Sports International, dat de mediarelaties van atleten verzorgt. Lukaku is zowat het uithangbord van Roc Nation.

Nadat Lukaku met Inter kampioen werd, pakte Roc Nation dan ook uit op social media. "Hier heeft Romelu zoveel opofferingen voor gedaan", zegt Michael Yormark, de voorzitter van Roc Nation, aan HLN. "Hij heeft zichzelf tot het uiterste gedreven."

Inspirerend

Niets dan lof dus voor Lukaku. "Hij zette voetbal op de eerste plaats. Romelu heeft hier zo hard voor gewerkt. Of je nu getalenteerd bent of niet: je moet toegewijd zijn als sporter. Succes komt er niet zomaar. De laatste twee jaar heeft hij getoond aan iedereen dat hij één van de beste voetballers ter wereld is. Hij inspireert zelfs mij. Zijn doorzettingsvermogen en zijn streven naar grootsheid zie je niet vaak."

Het was lang uitkijken naar die eerste titel in een topcompetitie. "Volgens mij zullen er nog veel titels volgen voor hem." De Champions League is dan de volgende stap. "Hij heeft de Serie A gewonnen, de Champions League zal een volgend doel zijn. En... in de nabije toekomst zal hij daarin slagen. The best is yet to come. Alleen komt zoiets niet van vandaag op morgen."