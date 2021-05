Aanvaller van Athletic Bilbao kan zeer straffe statistiek voorleggen: hij kwam voorlopig al in 191 wedstrijden op rij in actie

Iñaki Williams is aan zeer straffe periode bezig. De aanvaller van Athletic Bilbao heeft de voorbije vijf jaar geen competitiewedstrijd gemist en kwam zo al 191 wedstrijden op rij in actie als basisspeler of invaller.

Iñaki Williams kan straffe cijfers voorleggen. De 26-jarige aanvaller heeft in de voorbije vijf jaar geen enkele competitiewedstrijd gemist. Het betekent dat hij nu al 191 wedstrijden onafgebroken op het voetbalveld te zien was. Ook dit seizoen speelde Williams dus al alles in La Liga en zijn statistieken zijn niet slecht. Zo was de aanvaller al goed 6 doelpunten en 7 assists in 34 wedstrijden. In alle seizoenen samen was Williams al goed voor 67 doelpunten en 41 assists in 292 wedstrijden voor Athletic Bilbao.