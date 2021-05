Onzeker lot bij Genk voor onbetwist titularis die op de bank belandde: "Ik hoor het wel wanneer de coach me volgend seizoen op training wil zien"

Hij was lang onbetwist titularis bij Genk, maar Jerre Uronen is zijn basisplaats kwijt en zit al maanden op de bank. De linksachter weet ook dat er straks met Simen Juklerod nog een extra concurrent aankomt.

Wat betekent dat voor zijn toekomst bij de Limburgers? “Ik ben op dit moment nog niet bezig met waar ik volgend seizoen speel", zegt hij in HBvL. "Ik heb hier nog een jaar contract en focus me eerst op de play-offs. Als de coach me nodig heeft, sta ik klaar. Daarna gaat met het eerste groot toernooi voor mezelf én voor Finland de volgende droom in vervulling. Vervolgens wil ik voor het eerst in anderhalf jaar op vakantie naar mijn familie in Finland. En hoor ik het wel wanneer de coach me hier op training wil zien.”

De komst van Juklerod houdt hem ook niet bezig. "Eerlijk gezegd, dat trek ik me niet fel aan. Als je bang bent voor concurrentie en daarover te veel nadenkt, ga je eraan ten onder. Ik ben overtuigd van mijn kwaliteiten. Ik weet tot wat ik in staat ben, als ik mijn beste niveau haal. Een sterk EK kan bijvoorbeeld ook invloed hebben op mijn toekomst."