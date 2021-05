Trainer van Sevilla op het strafbankje en er niet bij tegen Real Madrid

Trainer Julen Lopetegui mist zondag de uitwedstrijd van Sevilla tegen Real Madrid. Hij kreeg maandag tijdens het verloren duel met Athletic Club uit Bilbao (0-1) een gele kaart en moet een schorsing uitzitten.

Lopetegui ging na het duel verhaal halen bij de scheidsrechter, die in zijn ogen niet goed had gefloten. Hij kreeg in de spelerstunnel een gele kaart. Sevilla heeft de landstitel uit het oog verloren na de nederlaag tegen Athletic Club.

Sevilla staat vierde met 70 punten, 4 minder dan FC Barcelona en Real Madrid en 6 minder dan koploper Atlético Madrid. Barcelona speelt zaterdag tegen Atlético Madrid. Trainer Ronald Koeman is dan ook niet welkom op de bank. Hij moet zijn laatste duel schorsing uitzitten.