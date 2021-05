Ex-Anderlecht-speler en landgenoot laat zich uit over Bruun Larsen: "Het zou goed zijn als hij nog een jaar bij Anderlecht blijft"

Jacob Bruun Larsen heeft zijn periode bij Anderlecht eindelijk wat glans gegeven. Velen hadden de 22-jarige winger al afgeschreven. Maar landgenoot en ex-Anderlecht-speler Per Frimann gelooft nog steeds in zijn talent.

Frimann kent de kwaliteiten van het Deense talent. "Hier geloven we nog altijd heel erg in hem", zegt hij bij La Dernière Heure. "Het was een fenomeen als tiener en hij heeft niks verloren van zijn kwaliteiten. Zijn weg is iets moeilijker dan die van anderen, maar hij is nog maar 22. Het is te vroeg om van hem een eeuwig talent te maken."

Een extra jaar huur lijkt niet slecht te zijn voor hem. "Ja, inderdaad. Jacob heeft het nodig om veel te spelen en stabiliteit te vinden. Als hij Anderlecht deze zomer verlaat, moet hij weer van nul herbeginnen of toch bijna. Ik ken hem een beetje en hij moet zich betrokken voelen bij een project om top te zijn. Jullie hebben de beste Jacob nog niet gezien."