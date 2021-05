De boekhouding van de RBFA gaat in het rood

De RBFA heeft nog tijd om hun volledige jaarrekening neer te leggen maar vandaag hebben ze de 1ste cijfers gepubliceerd. Deze zien er op financieel vlak niet goed uit. De coronacrisis heeft ook bij de RBFA stevig ingehakt.

Zo verliezen ze 21 miljoen Euro aan inkomsten alleen door de Covid-19 crisis. Op zich niet abnormaal want op elk verkocht ticket gaat er een percentage naar de RBFA. Tegelijkertijd is EURO 2020 uitgesteld naar dit jaar waardoor tv gelden en eventueel prijzengeld verschoven is naar 2021.

Er is 8 miljoen Euro rechtstreeks naar de clubs gegaan om deze periode met inkomensverlies te overbruggen. In totaal lijdt de RBFA een verlies van 6 miljoen Euro.



Here are the monthly key facts and figures from our RBFA Knowledge Centre. 📝



More info ⬇️

🇳🇱 - https://t.co/GAQEEvlx8u

🇫🇷 - https://t.co/0vrTPaQvVC pic.twitter.com/MhD4dAyHBy