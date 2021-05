Beerschot-speler moet vertrekken: "Geen overhaaste beslissingen maken nu"

Brian De Keersmaecker zal volgend seizoen niet meer bij Beerschot spelen. De 21-jarige Belg zag zijn contract niet verlengd worden bij de ratten. De middenvelder was dit seizoen al uitgeleend aan Nederlandse tweedeklasser FC Eindhoven, en moet nu dus op zoek naar een nieuwe werkgever.

De paarshemden van Antwerpen zullen het volgend jaar moeten doen zonder De Keersmaecker. De Antwerpenaar zijn contract liep af, en het contract werd niet verlengd door Beerschot. Nu is het afwachten wat de toekomst brengt, zegt de jonge middenvelder in een interview met Voetbalzone.

“Ik heb niet echt een voorkeur voor waar ik volgend seizoen zou willen spelen. Ik zie wel wat er op mij afkomt, ik ga samen met de mensen rondom mij kijken wat de beste keuze is. Geen overhaaste beslissingen nemen is belangrijk nu. Ik hoop in ieder geval dat ik volgend seizoen meer wedstrijden kan spelen, meer doelpunten en assists kan leveren en zo de volgende stap in mijn carrière kan zetten”, aldus Brian De Keersmaecker.