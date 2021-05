Spaanse legende heeft nieuwe job gevonden

De voormalige Spaanse spits, David Villa, heeft een nieuwe job gevonden in India.

De inmiddels 39-jarige David Villa beëindigde in 2019 zijn carrière als profvoetballer. In zijn rijkgevulde carrière speelde hij voor Sporting de Gijón, Real Zaragoza, Valencia, Barcelona, Atletico Madrid, New York City FC, Melbourne City FC en ten slotte ook nog voor het Japanse Vissel Kobe. Als Spaans international scoorde hij 59 keer in 98 wedstrijden. Vandaag werd de voormalige topspits voorgesteld bij de Indiase eersteklasser Odisha FC, hij wordt er 'Head of Global Football Operations'.

Odisha FC is een ploeg uit de stad Bhubaneswar. Ze eindigden vorig seizoen op de laatste plaats in de Indian Super League. Degraderen deden ze niet, want de Indiase competitie is een gesloten competitie. "Ik denk dat ik de juiste keuze heb gemaakt, want ik ben zeer gelukkig nu", vertelde Villa in een interview met Sky Sports.