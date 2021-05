Het begint te spannen: dan hakt Roberto Martinez de knopen voor het EK door

De Rode Duivels maken zich stilaan klaar voor het EK 2021 in heel Europa. De 26-koppige selectie? Daar is iedereen op aan het wachten. Er is alvast nieuws.

Roberto Martinez zal op 17 mei om 12 uur zijn selectie bekendmaken middels een persconferentie. Die zal onder meer op de RBFA-app live te volgen zijn. 12 juni tegen Rusland Dan gaan we weten welke namen mee mogen naar het EK. Vermoedelijk zullen er ook een aantal reserven op een lijst worden gezet. Het EK zelf begint op 11 juni, de Rode Duivels beginnen er een dag later aan in Sint-Petersburg tegen Rusland.

