Van spelen in de Ligue 2 naar de finale van de Champions League, deze twee deden het

Iedereen houdt van een comebackstory. Mahrez en Kanté speelde in het seizoen 2013/14 nog tegen elkaar in de Franse tweede klasse, zeven jaar later spelen de twee eind mei tegen elkaar in de finale van de Champions League, op het allerhoogste podium dus.

Nadat Chelsea gisteren op eigen veld Real Madrid uitschakelde, en Manchester City PSG uitschakelde, is de finale van het Europese kampioenenbal gekend. Het wordt Manchester City tegen Chelsea die eind mei tegen elkaar zullen spelen in Istanbul. Oftewel Mahrez tegen Kanté. Mahrez en Kanté speelden zeven jaar geleden ook al tegen elkaar in de Ligue 2. Kanté speelde bij Caen en Mahrez bij Le Havre. De twee hebben ook nog bij elkaar in de ploeg gespeeld, en samen zelfs de Premier League gewonnen in het seizoen 2015/16 met Leicester City. De twee hebben dus vergelijkbare carrières, maar een Champions League op je palmares hebben, is toch aan heel weinigen gegeven. Afwachten dus wie van de twee een Champions League op zijn palmares zal kunnen schrijven.