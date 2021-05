Lewandowksi weg bij Bayern? Twee Europese topclubs melden zich voor de Pool

Lewandowski wordt dit jaar 33, maar is nog altijd een van de besten die het spelletje speelt. De Poolse spits ligt nog tot de zomer van 2023 vast bij Bayern München. Als Bayern de Pool nog voor veel geld wil verkopen voordat hij te oud is, is deze zomer misschien wel hét ideale moment.

Waar de Pool volgend jaar zal spelen, is onzeker op dit moment. Zijn toekomst bij Bayern München is nog niet 100% zeker. Manchester City en Chelsea zouden de topspits graag willen overkopen van de Duitse recordkampioen deze zomer, dat meldt ESPN.

Chelsea and Man City have emerged as contenders to sign Robert Lewandowski this summer, sources have told ESPN, with the striker undecided on his future. pic.twitter.com/JuDFTKXVPV