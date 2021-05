Het is stilaan van moeten voor Gent: "Er was geen twijfel" en "Oostende? Laat ons eerst Standard maar eens aanpakken"

AA Gent is play-off 2 begonnen met een gelijkspel thuis tegen KV Mechelen. Als het de play-offs naar zijn hand wil zetten, dan zal het in de Vurige Stede al meteen iets anders moeten op de mat brengen. "Oostende? Laat ons eerst maar Standard aanpakken."

Na de match in en tegen Standard volgt volgende week een dubbel treffen met KV Oostende, voorlopig de riante leider in play-off 2. "Oostende? Daar zullen we volgende week naar kijken, laat ons eerst maar eens Standard aanpakken", was Vadis Odjidja duidelijk na de 2-2 tegen KV Mechelen.

"We hebben twee punten laten liggen en moeten dat rechtzetten. Er was geen twijfel, maar we vonden voetballend niet de juiste oplossing."

Wedstrijd tegen Standard wordt heel belangrijk

Roman Yaremchuk pikte meteen in: "De wedstrijd tegen Standard wordt heel belangrijk. We spreken vaak met de groep en hebben veel discussies over hoe we het moeten aanpakken."

"We weten dat het niet ons beste seizoen is, maar we willen er vol voor gaan en voor overwinningen gaan zorgen. We blijven er nog steeds in geloven."