Lommel SK stuurt voormalig jeugdinternational door

In de 1B Pro League zit het seizoen er al even op. SK Lommel beëindigde de competitie op een fraaie derde plaats. Onder impuls van de City Football Group zal de lat in Noord-Limburg volgend seizoen weer wat hoger gelegd worden. En daar moeten knopen voor doorgehakt worden.

Zo maakte Lommel bekend dat het voor volgend seizoen niet meer rekent op Gabriel Lemoine. De 20-jarige Belgische spits werd afgelopen winter gehuurd van Bordeaux. De aankoopoptie wordt niet gelicht. Verwonderlijk is dat niet, want Lemoine kwam geen minuut in actie aan de Gestelsedijk.Slechts drie keer haalde hij het wedstrijdblad, maar invallen deed hij niet. De voormalige jeugdinternational keert dus terug naar Bordeaux, dat hem in in de zomer van 2019 voor 200.000€ wegplukte bij de jeugd van Club Brugge.

Dan verging het Laurent Lemoine (23), Gabriels broer, heel wat beter in het Soevereinstadion. De centrale verdediger werd in de zomer van 2020 opgepikt bij KV Mechelen. Aan de zijde van Glenn Neven ontpopte Lemoine, die eerder ook nog voor Roeselare en Club Brugge uitkwam, zich meteen tot vaste waarde. Niemand bij Lommel speelde het afgelopen seizoen meer minuten dan Laurent Lemoine, die nog tot medio 2023 onder contract ligt. In 26 wedstrijden kwam hij één keer tot scoren, op de slotspeeldag tegen Seraing.