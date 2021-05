Real kan leider worden, Barcelona en Atletico Madrid spelen gelijk

FC Barcelona tegen Atletico Madrid, oftewel de eerste tegen de tweede uit het klassement. Een topper van jewelste met een hoge inzet tijdens een spannend seizoen in de Spaanse competitie. De topper eindigde echter hoe ze begonnen was, op 0-0.

Het is een heel spannend seizoen in La liga, drie ploegen staan op een overwinning van elkaar. Die ploegen zijn Atletico Madrid, Barcelona en Real Madrid. De eerste twee genoemde, moesten vandaag tegen elkaar spelen, de wedstrijd eindigde op een doelpuntenloos gelijkspel.

Morgen ontvangt Real Madrid de vierde uit het klassement, Sevilla, wat ook een topper is in het Spaanse voetbal. Als Real een overwinning in de wacht kan slepen, doen ze een gouden zaak in het klassement en worden ze, samen met hun stadsgenoten uit Madrid, leider.