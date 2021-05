'Kans voor drie Belgische ex-clubs om hem terug te halen? Belg moet weg bij zijn club en staat er voor open'

Standard en Gent vechten het zaterdagavond op Sclessin tegen elkaar uit in play-off 2. Maar ook buiten het veld zou er misschien wel eens een strijd kunnen ontstaan.

In de Duitse pers is namelijk gebleken dat Benito Raman zou mogen verkassen bij Schalke 04 na de degradatie van die ploeg uit de Bündesliga.

Raman ligt weliswaar nog tot 2024 onder contract, maar de club uit Gelsenkirchen zit in geldnood en dus mogen enkele spelers verkassen.

België?

Raman zelf gaf eerder al aan dat hij niet eeuwig in Duitsland zou blijven en dat hij zijn carrière wil afsluiten bij een van de clubs van zijn hart: Standard, Gent of Beerschot.

De winger is momenteel 26 en nog niet aan het einde van zijn Latijn. De vraag is dan ook of een terugkeer naar België deze zomer al een optie zou kunnen zijn. Nu hij weg moet bij Schalke 04 is de kans alvast iets waarschijnlijker geworden.