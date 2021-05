Toby Alderweireld verliest met Tottenham kostbare punten tegen Leeds United

In volle strijd voor Champions League voetbal verliest Tottenham kostbare punten in en tegen Leeds.

Bij Tottenham stond Toby Alderweireld in de basis. Toch kon de Belgisch international er niet voor zorgen dat zijn ploeg won tegen Leeds United.

Indien Tottenham won dan sprong het over West Ham naar de 5de plaats. Dan kwam het op 2 punten van Chelsea die de felbegeerde 4de plaats, en het laatste ticket voor de Champions League, in hun bezit hebben.

Leeds United kwam al na 13 minuten op voorsprong via Stuart Dallas en in minuut 25 zette Son de bordjes terug in evenwicht. Zijn 22ste doelpunt in alle competities voor Tottenham dit seizoen.

Vlak voor rust kwam Leeds United terug op voorsprong via Patrick Bamford. Bij Leeds United waren ze niet meer van plan deze zege uit handen te geven. Want in de 84ste minuut kwam de verlossende 3de treffer van Rodrigo en was de overwinning een feit.

Dankzij de winst springt Leeds United in het klassement over Arsenal en Aston Villa naar de 9de plaats in de Premier League.