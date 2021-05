Genk heeft grootse plannen met zijn jeugdwerking: "50 procent van onze A-kern moet bestaan uit zelfopgeleide jongens"

Kent u hem nog? Ex-prof Koen Daerden is tegenwoordig technisch directeur van de Jos Vaessen Talent Academy. De voormalige speler van Club Brugge en Genk heeft er ambitieuze plannen met de jeugd.

De lat komt hoog te liggen voor de komende jaren. “We zijn het plan voor 2025 aan het uitschrijven en daarin definiëren we drie grote doelstellingen”, aldus Daerden in KVW. “Eén: 50 procent van onze A-kern zelf opleiden. Nu zijn dat er 10 van de 25."

"Twee: 75 spelers uit onze academie in het profcircuit. Nu zitten we aan 65. En drie: minstens om de drie jaar één zelf opgeleide speler leveren aan een G5-competitie. We moeten nu de voetballer voor 2030 beginnen opleiden en zijn daarvoor een aantal zaken aan het finetunen.”